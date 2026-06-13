SpaceX上市 公司估值约1.77万亿美元

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6月12日，美国纽约的警察在位于时报广场的纳斯达克交易所大楼外执勤。当日，美国太空探索技术公司（SpaceX）股票在纳斯达克证券交易所开始上市交易。SpaceX首次公开募股（IPO）发行价为每股135美元，拟募资750亿美元，公司估值约1.77万亿美元。新华社记者刘亚南摄