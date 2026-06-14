“太阳神鸟金饰”亮相中国国家博物馆

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6月12日，工作人员在国博准备为“太阳神鸟金饰”称重。当日，成都金沙遗址博物馆藏“太阳神鸟金饰”亮相北京中国国家博物馆并将于6月13日与公众见面。“太阳神鸟金饰”于2001年出土于四川成都金沙遗址，整器呈圆环形，器身极薄，含金量高达94.2%，是古蜀黄金工艺辉煌成就的代表，也是诠释古蜀先民太阳崇拜的艺术杰作，是中华文化的璀璨瑰宝。其所呈现的“四鸟绕日”图案，于2005年8月16日被公布为中国文化遗产标志。中新社记者 田雨昊 摄