2026年1—5月温州经济运行情况

5月份，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，大力实施新一轮“强城行动”，全力以赴强动能、增活力、促发展，全市经济运行延续总体平稳、稳中提质、稳中育新的良好发展态势。

工业经济稳进有力

产业动能焕新提质

1—5月，全市规模以上工业增加值同比增长11.2%，延续高开稳走态势，工业底盘坚实稳固。分行业看，增加值前十大行业中全部实现正增长，其中计算机通信、电气机械、金属制品、仪器仪表等重点行业增加值保持两位数增长，合计拉动规上工业增加值增长6.1个百分点。装备制造业提速提质，增加值同比增长13.8%，支撑作用显著。新动能引领持续增强，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值同比分别增长24.7%、21.1%。企业经营质效稳步改善，1—4月规模以上工业企业利润总额同比增长13.9%。

服务业多点支撑

现代服务业增势向好

1—4月，全市规模以上服务业营业收入（错月统计，不含批零住餐、金融业和房地产开发业，下同）同比增长9.1%。数字技术赋能效应持续释放，规模以上软件和信息技术服务业、数字经济核心产业服务业营业收入同比分别增长30.2%、9.2%。科研服务业加快优化升级，科学研究和技术服务业营业收入同比增长11.1%。生态保护领域增势良好，水利、环境和公共设施管理业营业收入同比增长12.5%。

消费市场稳步增长

服务消费持续升温

1—5月，全市社会消费品零售总额2085.8亿元，同比增长2.0%。“五一”假期与演艺赛事效应叠加，带动服务消费需求集中释放，1—5月限额以上餐饮业营业额同比增长18.5%。基本生活类商品消费平稳增长，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类、日用品类零售额分别增长12.3%、13.4%。智能类、品质类消费保持活跃，智能家用电器和音像器材类、智能手机类零售额分别增长22.2%、28.5%。线上消费热度攀升，限额以上单位通过公共网络实现的零售额同比增长23.0%。

投资结构向实向新

重点领域投资活跃

1—5月，全市固定资产投资同比下降15.9%；扣除房地产开发投资，同比下降4.0%。投资结构持续优化，制造业投资同比增长17.7%，拉动全部投资增长3.7个百分点；占全部投资比重29.4%，较上年同期提高8.4个百分点。科技创新和产业创新深度融合，新兴产业加速布局，高技术产业投资同比增长16.5%。民间投资聚焦实体领域，民间项目投资同比增长5.6%。

出口市场多元拓展

民营企业贡献突出

1—5月，全市货物进出口总额1203.9亿元，同比下降0.8%；其中出口额1075.0亿元，同比增长3.1%。国际市场积极拓展，对RCEP国家、东盟、非洲出口额同比分别增长15.9%、4.1%和3.2%。出口产品高端化、绿色化迈进，机电产品出口641.0亿元，同比增长11.9%。民营企业保持韧性，出口额1037.2亿元，同比增长4.4%；占出口比重96.5%，较上年同期提高1.2个百分点，外贸“稳定器”作用持续增强。

金融活水精准滴灌

交通物流有序畅通

5月末，全市金融机构本外币存贷款余额分别为25511亿元和25257亿元，同比分别增长5.9%和6.9%。信贷资源持续向实体经济倾斜，全市小微企业贷款、制造业贷款余额分别增长15.6%、11.9%。

1—5月，全市公路、水路运输总周转量同比分别增长9.3%、9.6%；港口集装箱吞吐量、机场货邮吞吐量分别增长15.0%、2.7%。快递业快速发展，快递业务量累计完成10.9亿件，同比增长8.8%。

消费价格总体平稳

工业品价格涨幅扩大

5月份，居民消费价格（CPI）同比上涨1.4%，涨幅与上月持平；环比下降0.1%。八大类商品及服务价格同比“六涨二降”，其他用品及服务、交通通信、衣着、医疗保健、教育文化娱乐、生活用品及服务类价格分别上涨12.6%、3.6%、3.4%、2.9%、2.2%和0.5%；居住、食品烟酒及在外餐饮类价格分别下降0.1%、0.7%。1—5月，居民消费价格同比上涨0.9%。

5月份，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨4.2%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；环比上涨0.2%。工业生产者购进价格（IPI）同比上涨11.7%，涨幅比上月扩大3.4个百分点；环比上涨2.3%。1—5月，工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨2.9%、6.2%。

总体来看，5月份温州经济运行总体平稳、质效向优。同时也要看到，当前外部环境复杂性不确定性上升，供强需弱矛盾仍较突出，部分企业经营压力较大，经济持续回升向好的基础还需加固。下阶段，要全面贯彻党中央和省委、市委决策部署，坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，锚定做强“一圈一极一中心”战略定位，坚持系统施策、聚力攻坚，以科技创新引领新质生产力发展，持续增强经济发展韧性与活力，全力推动全市经济社会高质量发展。