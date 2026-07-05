台风“美莎克”二次登陆 广西强风雨天气将持续

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7月4日，在广西防城港东兴市江平镇，工作人员清理被吹倒的树木。今年第10号台风“美莎克”影响海南后继续向北移动。中央气象台消息显示，台风“美莎克”（强热带风暴级）的中心已于4日21时前后在越南广宁省沿海再次登陆。广西与越南接壤，濒临北部湾，受台风外围环流影响，4日夜间至6日，北部湾海面及广西将自南向北出现较强风雨天气。新华社记者 陆波岸 摄