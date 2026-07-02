世界杯丨淘汰赛：英格兰队胜刚果（金）队

2026-07-02 10:43
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩在比赛中庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（右二）在比赛中射门得分。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（右）在比赛中与队友埃兹里·孔萨庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（前）在比赛中庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（前）在比赛中庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（右二）在比赛中射门得分。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（前）在比赛中射门得分。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（左）在比赛中。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员布卡约·萨卡在比赛中救球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩在比赛中庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄
7月1日，英格兰队球员哈里·凯恩（左一）在比赛中与队友庆祝进球。当地时间7月1日，在美国亚特兰大体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛十六分之一决赛中，英格兰队2比1战胜刚果（金）队，晋级十六强。新华社记者 张晨 摄