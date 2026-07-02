我国成功发射海洋二号E卫星

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北京时间7月2日7时46分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭，成功将海洋二号E卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第654次飞行。汪江波 摄