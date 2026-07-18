贵州从江：侗寨暑期研学热

1 /8

暑假来临，贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县高增乡美德村“云上粮仓”迎来暑期研学热潮，来自上海、深圳等地的研学团队与当地侗族小伙伴同吃同住，深度体验侗族文化，在传统村落中感受非遗魅力。吴德军摄