内蒙古锡林郭勒：那达慕引客来

2026-07-18 22:37
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
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7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄
7月18日，内蒙古自治区第36届旅游那达慕在锡林郭勒盟锡林浩特市开幕，骑马、射箭、搏克等丰富多彩的活动吸引众多游客前来观光体验。记者 李志鹏 摄