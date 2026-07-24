数据发布丨2026年上半年温州经济运行情况

今年以来，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，落实落细市委“1361”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“强城行动”，大力开展“十大攻坚”，新质生产力加速培育，全市经济运行稳健、向新向优，高质量发展韧性持续彰显。

根据浙江省地区生产总值统一核算结果，上半年全市地区生产总值（GDP）5148.2亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%，分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。分产业看，第一产业增加值86.5亿元，增长4.5%；第二产业增加值1914.2亿元，增长7.0%；第三产业增加值3147.5亿元，增长5.5%。

一

农业生产稳中有进主要农产品供给充足

上半年，全市农林牧渔业产值142.2亿元，同比增长4.6%，其中农业、林业、牧业、渔业产值分别增长3.2%、5.4%、9.2%、4.7%。粮食生产形势良好，夏粮再获丰收，产量达4.3万吨。“菜篮子”稳产保供，园林水果、蔬菜分别同比增长5.6%、4.2%；水产品总产量32.2万吨，同比增长5.5%。畜牧业平稳增长，牛肉、羊肉产量分别增长9.2%和3.7%；生猪出栏58.6万头，同比增长20.0%。

二

工业经济底盘稳固新兴动能加速壮大

上半年，全市规模以上工业增加值同比增长11.4%，延续高位运行态势，是经济发展的压舱石和稳定器。33个工业大类行业中，28个行业增加值保持增长，增长面达84.8%。增加值前十行业全部实现同比正增长，有力支撑工业经济持续向好。优势产业提速焕新，计算机通信、电气机械行业引领增长，增加值同比增长27.5%、16.1%，对规模以上工业增加值增长的贡献率达38.7%。新兴产业聚链成势，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别同比增长23.4%、19.6%。创新动能持续释放，1—5月，规模以上工业企业研发费用增长8.5%。

三

服务业质态向优现代产业增势良好

上半年，全市服务业增加值3147.5亿元，同比增长5.5%。传统服务业扩围提质，住宿餐饮业、批发零售业增加值分别同比增长8.4%、5.4%；现代服务业增势良好，营利性服务业、金融业增加值分别同比增长11.0%、5.8%。企业效益稳步改善，1—5月，全市规模以上服务业企业（不包括批零住餐、金融和房地产开发业）营业收入同比增长10.4%。其中，生产性服务业较快发展，软件和信息技术服务业、商务服务业营业收入分别增长25.9%、25.6%。

四

消费大盘总体平稳结构亮点驱动增长

上半年，全市社会消费品零售总额2565.3亿元，同比增长1.7%。以旧换新政策有序推进，限额以上单位智能家用电器和音像器材类、智能手机零售额分别增长12.4%、34.4%。品质消费持续向好，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类零售额分别增长7.3%、29.0%。电商平台密集促消费活动有效激发线上消费活力，限额以上单位通过公共网络实现商品零售额同比增长23.9%。暑期出行带动服务消费升温，限额以上餐饮业营业额同比增长20.5%。

五

投资领域承压筑底有效投资向新向实

上半年，全市固定资产投资同比下降16.7%；扣除房地产开发的固定资产投资下降5.5%。投资结构持续优化，高端化、智能化、绿色化转型步伐加快，制造业投资同比增长16.4%，占全部投资比重由去年同期的21.2%提升至29.6%。新兴领域投资持续发力，高技术产业投资同比增长15.5%，拉动全部投资增长1.2个百分点。民间项目投资保持稳增，同比增长4.8%。

六

对外贸易稳量提质国际市场多元拓展

上半年，全市货物进出口总额1507.5亿元，同比增长0.9%；其中出口额1355.6亿元，同比增长5.3%。国际市场加力拓展，对美国、东盟、RCEP国家出口额分别同比增长3.1%、7.6%、17.5%。出口产品向价值链中高端延伸，机电产品出口798.0亿元，同比增长14.2%，占出口比重提升至58.9%，对出口拉动作用持续增强。民营企业出口1309.0亿元，同比增长6.5%，外贸主力军地位进一步巩固。

七

市场活力持续释放金融服务保障有力

上半年，全市新设企业3.3万户、个体工商户7.0万户，市场主体数量稳步攀升，市场保持活跃。交通物流通达畅联，全市公路、水路货物周转量分别增长7.2%、8.4%；温州港集装箱吞吐量84.0万标箱，同比增长8.3%；机场货邮吞吐量6.1万吨，同比增长4.2%。快递业务量累计完成13.3亿件，同比增长8.0%，物流枢纽功能持续增强。

6月末，全市金融机构本外币存款余额25699亿元、同比增长5.3%。本外币贷款余额25469亿元，同比增长6.3%，其中制造业贷款、小微企业贷款余额分别增长10.0%、13.9%，信贷支持实体经济力度持续增强。

八

居民收入稳定增长城乡差距逐步缩小

上半年，全市居民人均可支配收入40825元，同比名义增长4.9%，扣除价格因素实际增长4.0%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入46507元，名义增长4.3%，实际增长3.4%；农村居民人均可支配收入26313元，名义增长5.7%，实际增长4.8%。“缩差共富”扎实推进，城乡居民人均可支配收入比值1.77，比上年同期缩小0.02；低收入农户人均可支配收入同比增长11.0%，兜底保障成效明显。

九

消费价格温和回升工业品价格同比上涨

上半年，全市居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%。八大类商品和服务项目价格同比呈“五涨一平二降”：其他用品及服务、衣着、医疗保健、教育文化娱乐、生活用品及服务类价格分别上涨16.8%、4.5%、2.4%、1.6%和0.1%；居住类价格持平；食品烟酒及在外餐饮、交通通信类价格分别下降0.3%、0.4%。6月份，CPI同比上涨1.2%，涨幅较上月回落0.2个百分点；环比下降0.4%。

上半年，全市工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨3.2%；工业生产者购进价格（IPI）同比上涨7.2%。6月份，工业生产者出厂价格、购进价格同比分别上涨4.4%和12.0%，环比分别上涨0.1%和下降0.3%。

总的来说

上半年全市经济顶压前行，延续稳定向好、提质向新的发展态势。但也要看到，当前外部环境更趋复杂多变，供强需弱矛盾依然突出，新旧动能转换任务艰巨，经济回升向好面临不少困难挑战。下阶段，要坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署，坚持稳中有进、提质增效，全力以赴稳增长、强动能、优结构，加快培育壮大新动能，不断夯实“稳”的基础、积蓄“进”的势能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力为全国全省大局多作贡献。