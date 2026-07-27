杭州湾“海上龙骨”成型 世界最长跨海高铁建设迎新进展

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7月26日，海上浮吊设备吊装钢桁梁。当日，浙江宁波，通甬高铁杭州湾跨海高铁大桥南航道桥全部钢桁梁顺利架设到位，主桥“钢铁脊梁”完整成型。总重10673吨的钢桁梁如“海上龙骨”，适配350公里时速高铁高速通行的严苛荷载要求。通苏嘉甬高铁由浙江省交通集团等投资，杭州湾跨海铁路大桥作为目前在建的世界最长、建设标准最高的高速铁路跨海大桥，建成后将完善“轨道上的长三角”路网。（无人机照片）（中新社记者 王刚 摄）