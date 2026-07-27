云南临沧：探访滇西茶马古道第一镇

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7月26日，探访云南省临沧市凤庆县鲁史镇。古称阿鲁司的鲁史，素有“茶马古道第一镇”的美誉。岁月流转，这里仍完整保留着“三街七巷一广场”的古镇格局。沿楼梯街而上，青石板路深浅交错的马蹄印痕，是一代代马帮踏下的印记。昔日，商旅云集、茶号林立，驮着滇红茶叶的马队由此出发，翻山越岭通往四方，造就了滇西古道上热闹繁华的古镇驿站。如今，没有了马帮经过的老街依旧，人们在历史悠久的街巷生活安然。（中新社发 毛建军 摄）