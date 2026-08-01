大足石刻纽约展吸引民众参观

2026-08-01 11:19
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄
当地时间7月31日，中国大足石刻纽约展暨美国巡展启动仪式在纽约深刻博物馆（Memor Museum）举行。启动仪式当天，纽约展举行专场导览，吸引民众前来参观。记者 王帆 摄