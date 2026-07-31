甘肃敦煌洪水回落 清淤恢复工作展开

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7月28日至29日，受上游持续强降雨及来水影响，流经甘肃省敦煌市的党河迎来罕见过境洪水。30日，党河河道水位逐步回落，各方力量迅速奔赴一线开展道路清淤、积水排涝、道路抢修等工作，全力恢复城市生产生活秩序。记者 郎兵兵 摄