甘肃敦煌：景区智慧调度迎暑期旅游高峰

2026-07-28 10:14
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
7月26日，游客乘骑骆驼在甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区游览。进入暑期，甘肃省敦煌市迎来旅游高峰。敦煌市鸣沙山月牙泉景区充分发挥景区数控中心、大漠乘驼数字化系统、“骆驼红绿灯”、自动喷雾系统等智能化、数字化设施功能作用，保障游客安全有序游览。新华社发（张晓亮摄）
7月26日拍摄的甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区的“骆驼红绿灯”。进入暑期，甘肃省敦煌市迎来旅游高峰。敦煌市鸣沙山月牙泉景区充分发挥景区数控中心、大漠乘驼数字化系统、“骆驼红绿灯”、自动喷雾系统等智能化、数字化设施功能作用，保障游客安全有序游览。新华社发（张晓亮摄）
7月26日，在甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区骆驼乘骑区，游客有序乘骑骆驼。进入暑期，甘肃省敦煌市迎来旅游高峰。敦煌市鸣沙山月牙泉景区充分发挥景区数控中心、大漠乘驼数字化系统、“骆驼红绿灯”、自动喷雾系统等智能化、数字化设施功能作用，保障游客安全有序游览。新华社发（张晓亮摄）
7月26日，游客乘骑骆驼在甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区游览。进入暑期，甘肃省敦煌市迎来旅游高峰。敦煌市鸣沙山月牙泉景区充分发挥景区数控中心、大漠乘驼数字化系统、“骆驼红绿灯”、自动喷雾系统等智能化、数字化设施功能作用，保障游客安全有序游览。新华社发（张晓亮摄）