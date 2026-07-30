全国首条“垂直岸线、直达码头”海铁联运专用线投运

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7月29日，一列满载集装箱的货运班列从厦门远海码头平稳驶出，全国首条“垂直岸线、直达码头”的海铁联运专用线——厦门远海码头铁路专用线正式通车。这条铁路专用线是我国交通物流融合发展第一批重点项目，全长1586米，设计集装箱年吞吐量25万标箱，散杂货年吞吐量25万吨。铁路线与海岸线呈直角布设，深入码头核心作业区，距离码头前沿仅70米，货物可直接在码头装上火车发运。新华社记者 林善传 摄