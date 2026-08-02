八一建军节 南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀

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8月1日晚，江西南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀，吸引大量游客和市民驻足观看。灯光秀利用南昌起义总指挥部旧址的建筑结构及特点，将光影与建筑、色彩与线条结合，通过影像叠加在建筑物表面呈现千变万化的视觉效果。图为灯光秀表演结束后，游客在建筑前拍照留念。中新社记者 刘占昆 摄