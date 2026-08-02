八一建军节 南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀

2026-08-02 10:15
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
8月1日晚，江西南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀，吸引大量游客和市民驻足观看。为庆祝中国人民解放军建军99周年，本次灯光秀优化叙事篇章、升级视听特效，48台光束灯投射于场馆建筑墙面，以数字化光影演绎峥嵘革命岁月，再现八一起义热血征程。中新社记者 刘占昆 摄
8月1日晚，江西南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀，吸引大量游客和市民驻足观看。为庆祝中国人民解放军建军99周年，本次灯光秀优化叙事篇章、升级视听特效，48台光束灯投射于场馆建筑墙面，以数字化光影演绎峥嵘革命岁月，再现八一起义热血征程。中新社记者 刘占昆 摄
8月1日晚，江西南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀，吸引大量游客和市民驻足观看。灯光秀利用南昌起义总指挥部旧址的建筑结构及特点，将光影与建筑、色彩与线条结合，通过影像叠加在建筑物表面呈现千变万化的视觉效果。中新社记者 刘占昆 摄
8月1日晚，江西南昌八一起义纪念馆上演“光影八一”灯光秀，吸引大量游客和市民驻足观看。灯光秀利用南昌起义总指挥部旧址的建筑结构及特点，将光影与建筑、色彩与线条结合，通过影像叠加在建筑物表面呈现千变万化的视觉效果。图为灯光秀表演结束后，游客在建筑前拍照留念。中新社记者 刘占昆 摄