我国首次实现火箭陆地回收

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北京时间8月19日07时35分，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，一子级成功着陆于回收场预定位置，二子级将搭载的鸿鹄03星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀三号运载火箭的第2次飞行。汪江波 摄