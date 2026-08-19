温州瓯海：抢抓农时，田间农事忙

2026-08-19 10:24
来源：学习强国温州学习平台监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
近日，在温州市瓯海区郭溪街道凰桥村里屿垟粮食功能区，农民抢抓农时，驾驶插秧机在水稻田里来回穿梭，全力推进晚稻移栽工作。作者：蔡温瑞
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近日，在温州市瓯海区郭溪街道凰桥村里屿垟粮食功能区，农民抢抓农时，驾驶插秧机在水稻田里来回穿梭，全力推进晚稻移栽工作。作者：蔡温瑞
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