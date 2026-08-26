广西宁明：全力抢险救援

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这是8月25日拍摄的广西宁明县县城（无人机照片）。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄