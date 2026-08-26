广西宁明：全力抢险救援

2026-08-26 09:46
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
这是8月25日拍摄的广西宁明县县城（无人机照片）。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员在广西宁明县县城转移受困群众（无人机照片）。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员在广西宁明县县城转移受困群众。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员在广西宁明县县城转移受困群众。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员在广西宁明县县城转移受困群众。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员操作无人机在广西宁明县县城运送救援物资。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，救援人员在广西宁明县宁明中学搬运救援物资。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 周华 摄
8月25日，在广西宁明县，工人在抢修一处塌方的高速公路。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 陆波岸 摄
8月25日，在广西宁明县峙浪乡，工人抢修被洪水损毁的电力设施。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 陆波岸 摄
8月25日，在广西宁明县峙浪乡，人们在洪水退后清理淤泥。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 陆波岸 摄
8月25日，在广西宁明县峙浪乡，工人抢修被洪水损毁的电力设施。受今年第19号台风“紫檀”影响，广西崇左市宁明县多地遭遇持续强降雨天气。面对严峻汛情，当地全力投入抢险救援，紧急转移被困群众。截至8月25日12时，已转移被困群众22008人。新华社记者 陆波岸 摄