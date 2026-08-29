救援队在吉隆口岸泥石流灾害现场开展搜寻

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8月29日清晨，由应急管理部、国家消防救援局调派的中国救援队四川消防救援总队陆地搜救队，持续在吉隆口岸泥石流灾害现场开展废墟搜寻，队员们克服复杂地形条件，对重点区域进行细致勘查、拉网式排查，持续开展不间断搜救作业。（郑礼军 摄）