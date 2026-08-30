直击西藏吉隆口岸国门约两公里处抢险救援现场

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8月29日，西藏吉隆口岸抢险现场、距国门约两公里处，抢险救援工作进行中。8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。目前，已抢通道路1.02公里。公安、消防救援等力量携带工具，沿吉隆藏布开展人员搜救工作。图为29日，西藏消防救援总队正沿着吉隆藏布开展人员搜救等救援工作。（中新社记者 李林 摄）