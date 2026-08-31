中国政府紧急救援物资运抵尼泊尔

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8月30日，中国空军两架运-20大型运输机搭载50吨、共计1.32万件紧急救援物资飞抵尼泊尔，4名中国隧道救援专家随机抵达。两架运输机于当地时间7时许先后飞抵尼泊尔首都加德满都特里布万国际机场。中国驻尼泊尔大使张茂明和尼泊尔科学、技术和创新部部长马哈比尔·普恩分别代表中尼双方，在机场进行物资交接仪式。此次运抵的紧急救援物资包括帐篷、毛毯、睡袋、压缩干粮和急救包等，将用于支持尼泊尔开展抢险救援、受灾民众安置和灾后应急保障工作。图为机场工作人员从运-20上卸载紧急救援物资。（中新社记者 崔楠 摄)