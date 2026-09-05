水灾过后，平阳“海鸥”上街清淤送温暖

2026-09-05 07:08
来源：温度新闻监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
连日强降雨过后，9月4日清晨，平阳县海鸥义工队组织了27名队员投身灾后街道清淤志愿服务，助力昆阳镇灾后修复。
9月4日清晨，平阳县海鸥义工队组织了27名队员投身灾后街道清淤志愿服务，助力昆阳镇灾后修复。
队员们手持扫帚、铁锹等工具，奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，对路面淤泥、积水垃圾、散落杂物进行集中清扫清理。
队员们手持扫帚、铁锹等工具，奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，对路面淤泥、积水垃圾、散落杂物进行集中清扫清理。
队员们奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，清扫路面淤泥、积水。
队员们奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，清扫路面淤泥、积水。
队员们奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，清扫路面淤泥、积水。
队员们奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，清扫路面淤泥、积水。
队员们奔赴联东路菜市场、曦龙广场等重点区域，清扫路面淤泥、积水。
另一组队员熬煮绿豆汤，并把一份份清凉解暑的绿豆汤送到奋战在灾后恢复现场的环卫工人、交警手中。
另一组队员熬煮绿豆汤，并把一份份清凉解暑的绿豆汤送到奋战在灾后恢复现场的环卫工人、交警手中。
另一组队员熬煮绿豆汤，并把一份份清凉解暑的绿豆汤送到奋战在灾后恢复现场的环卫工人、交警手中。