救援力量在西藏吉隆口岸受灾核心区域开展救援工作

1 /10

9月2日，各方救援人员在西藏吉隆口岸受灾核心区域开展搜救工作。当日上午10时，西藏吉隆泥石流灾害救援通道陆路通道已基本打通，救援人员、救援物资和部分装备已通过陆路通道进入核心区并开展深入救援工作。图为救援人员开展救援工作。中新社记者 李林 摄