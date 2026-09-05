直击福建莆田抢险救援现场

2026-09-05 10:26
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇，救援人员转移受困民众。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇，救援人员转移受困民众。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇，救援人员转移受困民众。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村内涝严重。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村内涝严重。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市城厢区华亭镇，救援人员转移受困民众。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市枫亭镇，救援人员正在清理道路淤泥。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市枫亭镇县道路塌方，救援人员正在作业。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。（无人机照片）中新社记者 吕明 摄
9月4日，福建省莆田市枫亭镇，救援人员正在清理道路淤泥。连日来，福建省莆田市普降暴雨，莆田市城厢区华亭镇、仙游县枫亭镇等地是受灾较为严重的区域。当地全力组织救援力量赶赴一线，开展人员转移、排涝抢险等工作。中新社记者 吕明 摄