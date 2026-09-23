数据发布丨2026年1—8月温州经济运行情况

1—8月，全市上下深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神特别是“4+1”重要要求，认真落实省委“132”总体工作部署，聚焦市委“1361”思路举措，大力实施“强城行动”，培育壮大新质生产力，全市经济运行顶压前行、总体平稳，呈现稳中提质、向新向优态势，高质量发展韧性和活力持续增强。

一、工业经济稳中向新，新兴动能支撑有力

1—8月，全市规模以上工业增加值同比增长10.8%，延续较快增长态势。八成重点行业保持稳增，33个大类行业中，有28个行业增加值同比增长，其中13个行业增速在两位数以上，持续托底工业大盘稳健运行。“5+5”产业齐头并进，五大传统产业、五大战新产业增加值分别增长11.3%、11.8%，均高于规模以上工业面上增速。先进制造业集链成群，高技术产业增加值同比增长16.9%，占全部规模以上工业增加值比重同比提升0.8个百分点；数字经济核心产业制造业增加值同比增长20.8%，对全部规模以上工业增长贡献率超三成。

二、服务业量增质优，现代服务业引领增长

1—7月，全市规模以上服务业营业收入（错月统计，不含批零住餐、金融业和房地产开发业，下同）同比增长8.9%。生产性服务业持续向价值链高端延伸，规模以上软件和信息技术服务业、商务服务业营业收入同比分别增长25.2%、21.5%；数字经济赋能提速，数字经济核心产业服务业营业收入增长11.1%。生活性服务业不断向便利化发展，居民服务、修理和其他服务业同比增长7.0%。企业经营效益稳步提升，1—7月，规模以上服务业利润总额同比增长12.7%。

三、消费市场总体平稳，扩容提质态势延续

1—8月，全市社会消费品零售总额3345.5亿元，同比增长1.1%。暑期文旅消费旺盛，带动服务消费集中释放，限额以上餐饮业营业额同比增长18.7%。品质消费加速扩容，限额以上单位金银珠宝类、化妆品类零售额分别增长23.8%、8.0%；智能消费、数字消费热度不减，限额以上智能手机零售额同比增长45.1%，成为消费市场新亮点。即时零售、直播电商等新业态蓬勃发展，叠加密集促消费活动，限额以上单位通过公共网络实现的零售额同比增长21.7%。

四、投资运行承压前行，重点领域集聚发力

1—8月，全市固定资产投资同比下降19.6%；扣除房地产开发投资，同比下降9.8%。从重点领域看，制造业投资保持较高韧性，同比增长12.0%，拉动全部投资增长2.6个百分点；占全部投资比重30.6%，比上年同期提高8.6个百分点。新质生产力领域投资活跃，高技术产业投资同比增长7.7%。民间投资持续聚焦实体领域，民间项目投资同比增长3.7%。

五、对外贸易稳中提质，国际市场多元拓展

1—8月，全市货物进出口总额2070.8亿元，同比增长0.2%；其中出口额1850.6亿元，同比增长2.8%。国际市场有力拓展，对RCEP成员国、东盟、美国出口额分别为483.9亿元、360.2亿元、201.1亿元，分别增长11.4%、5.4%和5.2%。技术密集型产品出口支撑增强，机电产品出口1073.0亿元，同比增长10.3%；占出口比重58.0%，较上年同期提高3.9个百分点。出口含“新”量持续攀升，“新三样”产品出口同比增长125.7%。民营企业韧性凸显，出口额1787.5亿元，同比增长3.7%。

六、交通物流畅通有序，金融供给稳步增加

1—8月，全市公路运输总周转量125.0亿吨公里，同比增长4.9%；水路运输总周转量383.1亿吨公里，同比增长7.6%；机场货邮吞吐量同比增长1.5%，综合交通网络运行顺畅。快递业保持较快增长，业务量累计完成17.4亿件，同比增长6.5%。

8月末，全市金融机构本外币存贷款余额分别为25658亿元和25537亿元，同比分别增长5.8%和6.9%。金融支持实体经济力度持续加大，小微企业贷款、制造业贷款余额分别增长14.5%、11.9%；中长期经营贷款增长26.4%，信贷结构不断优化。

七、消费价格温和回升，工业生产者价格涨幅收窄

8月份，居民消费价格（CPI）同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；环比上涨0.1%。八大类商品及服务价格同比“五涨三降”，其他用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健、交通通信、生活用品及服务类价格分别上涨11.2%、3.0%、2.6%、2.0%和0.4%；食品烟酒及在外餐饮、居住、衣着类价格分别下降0.2%、0.2%和1.4%。1—8月，居民消费价格同比上涨0.9%。

8月份，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨2.8%，涨幅比上月收窄0.8个百分点；环比下降0.3%。工业生产者购进价格（IPI）同比上涨10.4%，涨幅比上月收窄0.6个百分点；环比下降0.7%。1—8月，工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨3.2%、8.1%。

总的来看，1—8月全市经济运行在压力挑战中展现出较强韧性，向好基础持续夯实。但也要看到，当前外部环境更趋复杂多变，产业链部分环节承压、内需增长动能不足、行业发展不均衡等问题仍待破解。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，持续激活科技创新“加速器”动能、释放城市发展“集聚力”效应，以创新驱动厚植发展动能，不断巩固拓展经济稳中向好势头，为做强“一圈一极一中心”提供更有力支撑。