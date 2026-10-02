贵州“大地指纹”音乐会举行国庆专场演出

2026-10-02 11:45
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
10月1日晚，贵州省毕节市大方县奢香古镇“大地指纹”音乐会举行国庆专场演出，吸引各地游客来到现场，感受这场别具特色的音乐盛宴。记者 杨文斌 摄
第二场国庆专场演出将于10月5日举行。记者 杨文斌 摄
奢香古镇是一个易地扶贫搬迁安置点，为激活奢香古镇经济、增加搬迁群众收入，2022年以来，当地先后举办“奢香村市”“红歌展演”“火把节”等活动。罗大富摄
今年8月大方县举办“大地指纹”音乐会以来，游客量明显增长，拉动周边经济发展。陈曦摄
10月1日，人们在贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场观看演出。记者 杨文斌 摄
10月1日，人们在贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场观看演出。记者 杨文斌 摄
这是10月1日拍摄的贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场（无人机照片）。记者 杨文斌 摄
这是10月1日拍摄的贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场（无人机照片）。记者 杨文斌 摄
这是10月1日拍摄的贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场（无人机照片）。记者 杨文斌 摄
10月1日，演员在贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场表演节目。罗大富摄
10月1日，歌手周深在贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场演唱。罗大富摄
10月1日，人们在贵州省大方县“大地指纹”音乐会现场观看演出。陈曦摄