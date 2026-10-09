中国交通运输部：2026年国庆假期 全社会跨区域人员流动量21.42亿人次

2026-10-09 10:01
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次，同比（2025年中秋国庆假期8天日均）增长0.6%。图为10月7日，旅客们在南京火车站出行。中新社记者 泱波 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次，同比（2025年中秋国庆假期8天日均）增长0.6%。图为10月7日，旅客们在南京火车站出行。中新社记者 泱波 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次，同比（2025年中秋国庆假期8天日均）增长0.6%。图为10月7日，旅客们在南京火车站出行。中新社记者 泱波 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日），累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次。图为10月6日，旅客在铁路上海虹桥站候车大厅等待出行。中新社记者 殷立勤 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日），累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次。图为10月6日，旅客在铁路上海虹桥站候车大厅等待出行。中新社记者 殷立勤 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次。图为10月7日，旅客在江西南昌西站出行。中新社记者 刘力鑫 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次。图为10月7日，旅客在江西南昌西站出行。中新社记者 刘力鑫 摄
10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次。图为10月1日，旅客在江西南昌站出行。中新社记者 刘力鑫 摄