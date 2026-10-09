中国交通运输部：2026年国庆假期 全社会跨区域人员流动量21.42亿人次

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10月8日，中国交通运输部公布，2026年国庆假期（10月1日至7日)，累计全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，日均3.06亿人次，同比（2025年中秋国庆假期8天日均）增长0.6%。图为10月7日，旅客们在南京火车站出行。中新社记者 泱波 摄