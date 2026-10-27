前三季度温州经济运行情况

今年以来，全市上下全面贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，聚焦市委“1361”思路举措，深入实施“强城行动”，大力开展“十大攻坚”，前三季度全市经济运行延续“稳中有进、向新向好”的发展态势，主要指标继续优于全国、全省。

根据地区生产总值统一核算结果，前三季度我市实现地区生产总值（GDP）7896.8亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%，增速分别高于全国、全省1.3和0.3个百分点。分产业看，第一产业增加值133.9亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值2945.1亿元，同比增长6.9%；第三产业增加值4817.8亿元，同比增长5.4%。

一、农业产能保持稳定，“菜篮子”供应充足

前三季度，全市农林牧渔业总产值210.5亿元，同比增长4.3%。其中，农业、林业、牧业、渔业产值分别同比增长2.8%、5.1%、7.8%、4.8%。经济作物扩面增产，茶叶、蔬菜、水果产量分别增长7.3%、3.2%和4.2%。畜禽水产品供应充足，生猪出栏增长14.2%，水产品产量增长5.6%。

二、工业大盘稳中加固，产业动能积蓄增强

前三季度，全市规上工业增加值增长10.6%，工业经济延续“高开稳走”运行态势，向新向好基础进一步夯实。重点行业带动有力，规上工业前十大行业全部实现增长，其中金属制品（22.9%）、计算机通信电子（21.2%）、电气机械（15.0%）、汽车（13.4%）、仪器仪表（12.3%）增长较快，有效支撑工业经济持续向好。新质生产力发展势头强劲，高新技术产业、高端装备产业、数字经济核心产业制造业增加值分别增长10.8%、11.6%、19.9%。

三、服务业稳健运行，现代服务业引领发展

前三季度，全市服务业增加值同比增长5.4%，保持稳健运行态势。现代服务业增势良好，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长15.9%，为推动新质生产力发展提供有力支撑。在居民出行、娱乐等服务消费的带动下，生活性服务业回暖，住宿餐饮业增加值同比增长8.1%。企业生产经营持续改善，1—8月全市规上服务业营业收入增长9.3%，较1—7月提升0.4个百分点。

四、消费市场稳步扩容，升级类消费表现突出

服务型消费与升级商品消费协同发力，支撑消费市场保持扩容，前三季度全市社会消费品零售总额3777.0亿元，同比增长0.4%。升级类消费表现突出，居民消费不断向品质化、智能化方向升级，限额以上金银珠宝、智能手机、可穿戴智能设备等智能化品质化商品零售额分别增长21.4%、40.1%和2.6倍。网络零售保持活跃，1—9月通过公共网络实现的零售额增长16.2%，占限上零售额的比重提高至41%，较去年同期提升8.6个百分点。

五、投资领域承压筑底，重大项目有序推进

前三季度，全市固定资产投资同比下降19.6%，剔除房地产投资同比下降10.7%。从投资重点领域看，制造业投资同比增长11.9%，拉动总投资增长2.7个百分点，其中高技术制造业投资增长35.0%；重大项目建设加快推进，省“千项万亿”、市“百项千亿”重大项目投资完成率分别为90.7%和105.3%；民间投资逐步向好，前三季度民间项目投资同比增长2.8%。

六、外贸出口稳中有升，贸易结构继续优化

前三季度，全市实现进出口总额2385.5亿元，同比增长1.7%，其中，出口总额2130.7亿元，同比增长4.1%。多元市场有力拓展，1—9月我市对RCEP成员国、俄罗斯、美国出口分别增长11.4%、12.0%、7.3%。出口贸易量质齐增，机电产品累计出口额1225.9亿元，同比增长10.0%，占全市出口比重提升至57.5%；“新三样”出口势头强劲，增幅达107.6%。

七、金融支持有力有效，民营经济量质齐升

前三季度，全市金融机构本外币贷款余额25606亿元，同比增长5.8%。金融支持聚力向“实”，全市制造业贷款余额同比增长9.9%；新增民营经济贷款12296.3亿元、小微企业贷款14606.7亿元。民营工业引领作用增强，规上民营工业增加值同比增长11.0%，对规上工业增长贡献率达91.4%。市场主体活力持续释放，截至9月末，全市在册民营企业46.2万户，同比增长6.7%。

八、居民收入稳步增长，城乡差距持续收窄

前三季度，全市居民人均可支配收入60711元，同比名义增长5.6%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入69252元，同比名义增长5.0%；农村居民人均可支配收入38620元，同比名义增长6.5%。城乡居民收入倍差稳步收窄，由去年同期的1.82缩小至1.79。“提低”进程持续推进，低收入农户人均可支配收入同比增长10.7%。

九、消费价格温和上涨，工业生产者价格总体平稳

前三季度，居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%。八大类商品及服务价格同比“六升一降一平”，其他用品及服务、衣着、医疗保健、教育文化娱乐、交通通信、生活用品及服务类价格分别上涨14.3%、2.7%、2.5%、1.9%、0.2%和0.1%；食品烟酒及在外餐饮类价格下降0.4%；居住类价格与上年持平。9月份，居民消费价格（CPI）同比上涨0.7%，环比下降0.1%。

前三季度，工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨3.1%，其中9月份同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；工业生产者购进价格（IPI）同比上涨8.4%，其中9月份同比上涨11.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。

总的来看，前三季度全市经济运行顶住多重压力，保持稳中有进、进中向优的积极态势；但经济回升向好基础仍不稳固、不均衡，实现全年经济稳增长还需攻坚奋进。下阶段，要聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，以新一轮“强城行动”为牵引，充分释放增量政策集成效应，“冲刺四季度、决胜全年红”，奋力交出全年经济社会发展高分答卷。