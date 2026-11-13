2026年APEC领导人会议周新闻中心启用

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11月11日，2026年亚太经合组织（APEC）领导人会议周新闻中心在广东深圳启用并投入运行。新闻中心是举办国际盛会的重要组成部分。位于深圳会展中心（福田）2号馆的APEC会议周新闻中心，面积约1.5万平方米，设有媒体工作区、技术支持区、新闻发布区、“记者之家”服务区、休憩茶歇区等功能区，将为参加报道的近5000名中外记者提供会议资讯、广播电视公共信号、新闻发布、智能采编等服务。图为媒体工作区。中新社记者 陈楚红 摄