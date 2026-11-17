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这是11月16日在上海博物馆东馆拍摄的“环宇璀璨：大都会艺术博物馆珠宝珍藏展”预展现场。11月18日起，“环宇璀璨：大都会艺术博物馆珠宝珍藏展”将在上海博物馆东馆举办。本次展览由上海博物馆和纽约大都会艺术博物馆共同主办，汇聚纽约大都会艺术博物馆珠宝藏品，以及来自国内多家博物馆的20余件中国古代珠宝文物。据介绍，本次展览将持续至2027年5月5日，并免费向公众开放。新华社记者 陈浩明 摄