学习强国总平台录用稿件

2026年9月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用199条；被省平台录用460条；阅读量10万＋稿件55条；首页推荐页1条。
本年度，截至9月30日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计8条，被总平台录用稿件总计1587条；被省平台录用稿件3860条；阅读量10万＋稿件总计563条。
（9月1日-9月30日）
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