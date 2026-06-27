浙江温州：工业遗存焕新生 海岛油罐公园开园

2026-06-27 10:45
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
近期，一座海岛特色油罐公园“半屏岛油罐公园”在浙江省温州市洞头区半屏岛正式开园。记者 徐昱 摄
公园由温州市洞头区当地政府和中国石化浙江石油温州分公司共同打造。记者 徐昱 摄
探索“工业遗产+文旅融合”特色发展路径，也是温州市洞头区推进海岛振兴的重点文旅项目。记者 徐昱 摄
油罐公园的前身是一座拥有数十年历史的老油库。记者 徐昱 摄
公园建设过程中对两座储油罐进行翻新重塑，一座打造成网红油罐咖啡馆，提供手作咖啡、甜品等；另一座打造海岛文创艺术罐，集中陈列展示洞头本土特色文创产品。记者 徐昱 摄
油罐公园配套便利店、滨海餐厅、瀑布观景区、露营区、石化易电充电场站及休息驿站等服务设施。记者 徐昱 摄
充分挖掘半屏岛山海资源与工业遗存优势，为当地文旅经济发展注入新活力。记者 徐昱 摄
空中俯瞰温州洞头的半屏岛油罐公园（6月26日摄，无人机照片）。
6月26日，游客参观半屏岛油罐公园。记者 徐昱 摄
这是6月26日拍摄的半屏岛油罐公园海边落日景色。记者 徐昱 摄
6月26日，游客在半屏岛油罐公园油罐旁的瀑布观景区游玩。记者 徐昱 摄