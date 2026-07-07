C罗告别世界杯 葡萄牙队0比1不敌西班牙队无缘八强

2026-07-07 10:00
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在赛后。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多入场。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（左）在比赛中倒地。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（右二）在赛后。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（右二）赛后与西班牙队球员亚马尔拥抱。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（左）在比赛中倒地。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在比赛中。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（右）在比赛中进攻。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（右）在比赛中进攻。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多带领队员入场训练。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队赛前合影。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队入场。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球迷到场助威。中新社记者 富田 摄
当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队0比1不敌西班牙队，无缘八强。图为葡萄牙队球迷到场助威。中新社记者 富田 摄