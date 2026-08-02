香港猫迷博览会揭幕 逾400展位迎接猫迷

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7月31日，香港猫迷博览会于香港会议展览中心揭幕。本届展会汇聚185家参展商，设逾400个展位，以“西部牛仔”为主题现场打造4米高的打卡装置。场内还设有中药房、复古理发店、时钟墙等怀旧场景，让猫迷们与宠物一起享受欢乐时光。图为两只可爱的猫咪吸引民众拍照。中新社记者 李志华 摄