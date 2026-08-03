中国海军83舰编队抵达印度尼西亚进行友好访问

4 /8

当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。中国驻泗水总领馆工作人员、印尼海军官兵代表、华侨华人代表、中资机构代表及留学生代表等到码头迎接。图为编队指挥员与欢迎人群握手。