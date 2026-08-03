中国海军83舰编队抵达印度尼西亚进行友好访问

2026-08-03 10:01
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：张湉
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。图为欢迎人群挥舞中印尼两国国旗。中新社记者 李志全 摄
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。中国驻泗水总领馆工作人员、印尼海军官兵代表、华侨华人代表、中资机构代表及留学生代表等到码头迎接。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。图为印尼海军官兵代表到码头迎接。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。中国驻泗水总领馆工作人员、印尼海军官兵代表、华侨华人代表、中资机构代表及留学生代表等到码头迎接。图为编队指挥员与欢迎人群握手。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。中国驻泗水总领馆工作人员、印尼海军官兵代表、华侨华人代表、中资机构代表及留学生代表等到码头迎接。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。图为印尼民众表演传统舞蹈。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。
当地时间8月2日，正在执行远海综合实习访问任务的中国海军83舰编队抵达印度尼西亚泗水丹戎佩拉港，开启为期4天的友好访问。中国驻泗水总领馆工作人员、印尼海军官兵代表、华侨华人代表、中资机构代表及留学生代表等到码头迎接。