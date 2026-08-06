2026-08-06 10:05
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄
台伯河是意大利第三长的河流，也是罗马的“母亲河”。今年入夏以来，意大利持续遭遇高温天气，台伯河水位不断下降，部分河床裸露。记者 王楷焱 摄