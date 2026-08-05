中国成功发射卫星互联网低轨23组卫星

2026-08-05 10:48
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑： 潘涌燚
8月4日16时52分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（中新社记者 骆云飞 摄）
8月4日16时52分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（中新社记者 骆云飞 摄）
8月4日16时52分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（中新社记者 骆云飞 摄）
8月4日16时52分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（中新社记者 骆云飞 摄）
8月4日16时52分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。（中新社记者 骆云飞 摄）