三峡坝区：“云端”飘茶香

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盛夏雨后，在湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇高山之巅，缥缈的云雾铺满生态茶园，壮阔的三峡大坝、静谧的高峡平湖在云雾间若隐若现。三斗坪镇是三峡工程坝址所在地，被誉为“三峡坝首第一镇”。依托三峡坝区独特的生态气候条件，该镇构建生态种植、精深加工、品牌运营、茶旅融合一体化茶产业链，茶产业成为当地特色富民支柱产业。图为三峡大坝、高峡平湖和生态茶园在云雾间若隐若现。