2026世界斯诺克中国公开赛太原开幕

2026-08-08 13:36
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：张湉
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕。这是此项斯诺克排名赛时隔六年重新回归世界斯诺克巡回赛赛历，丁俊晖、奥沙利文等世界顶尖选手将出战。中新社记者 韦亮 摄
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，丁俊晖（右）、奥沙利文（左）亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，丁俊晖（左）、奥沙利文（右）亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，丁俊晖（左二）、奥沙利文（右二）亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，潘晓婷亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，赵心童（右）、吴宜泽（左）亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，尼尔·罗伯逊（左）、巴里·霍金斯（右）亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，肖恩·墨菲亮相红毯。
8月7日晚，2026世界斯诺克中国公开赛在山西太原滨河体育中心开幕，赵心童（左）、吴宜泽（中）亮相红毯。