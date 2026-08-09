浙江洞头：台风“白海豚”逼近 渔船回港避风

2026-08-09 10:39
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
8月8日，浙江温州洞头区东沙渔港，渔船回港避风。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）中新社记者 孙杨洋 摄
8月8日，浙江温州洞头区东沙渔港，渔船有序停泊。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）
8月8日，渔船停泊在浙江温州洞头区东沙渔港。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）
8月8日，浙江温州洞头区东沙渔港，渔船有序停泊。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）
8月8日，浙江温州洞头区东沙渔港，渔船回港躲避风浪。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）
8月8日，浙江温州洞头区东沙渔港，渔船有序停泊。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）
8月8日，渔船在浙江温州洞头东沙渔港停泊避风。随着今年第13号台风“白海豚”逼近浙江，当地已全面进入防台应急戒备状态，各项防御措施有序落实，全力做好渔船安全防护工作。（无人机照片）