浙江温州：转战清淤除障一线 武警官兵助力灾后重启

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9月4日，浙江温州苍南县灵溪镇内涝险情缓解。武警浙江总队温州支队官兵在顺利完成前期人员搜救、群众转移等紧急抢险任务后，接续奋战，全面转入灾后清淤除障、秩序恢复工作。图为武警官兵为受伤老人清理脚部伤口。熊文杰 摄