机器人格斗赛登陆上海

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9月19日，2026URKL机器人格斗城市巡回挑战赛上海站在宝山体育馆开赛。赛场上，两台T800机器人激烈交锋，鲤鱼打挺、游龙走位、腾空顶膝等招式轮番上演，攻防之间，为现场观众带来一场热血的机甲对决。图为金色机器人使出回旋踢，向对手发起进攻。中新社记者 张亨伟 摄