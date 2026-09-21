“湾区升明月”2026大湾区电影音乐晚会在澳门举行

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9月20日，“湾区升明月”2026大湾区电影音乐晚会在澳门银河综艺馆举行。晚会由电影频道节目中心、澳门特区政府文化局、紫荆文化集团、凤凰卫视主办，以“我们一家”为主题，用歌声与光影编织情感纽带，讲述中华儿女的共同文化记忆，传递“我们一家”的真挚情谊。图为中国内地歌手张凌赫（左）、中国台湾歌手欧阳娜娜合唱歌曲《和你说嗨》。中新社记者 张祥毅 摄