橄榄绿守护繁华 浙江武警官兵国庆巡逻保平安

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10月1日，武警官兵与公安民警在温州南站武装巡逻。国庆假期期间，武警浙江总队温州支队开展社会面巡逻勤务，采取徒步与车辆巡逻相结合的方式，重点加强商圈、交通枢纽、景区等人员密集区域的巡控力度，并与公安联勤联动，保持高效应急处置状态，守护辖区平安。熊文杰 摄