我国成功发射卫星互联网低轨27组卫星

2026-10-10 10:48
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
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10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
10日3时27分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨27组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄