广东东莞野生豹猫重返山野

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10月13日，国家二级保护野生动物豹猫“小松果”在位于广东东莞的一处野生动物栖息地被放归自然。“小松果”于2026年4月25日被市民在东莞野外发现，东莞市林业局于5月25日正式将其接收，并转送至清远长隆野生动物救护中心进行救护。中新社记者 陈骥旻 摄