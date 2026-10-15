一箭十星 朱雀二号改进型遥四运载火箭发射成功

2026-10-15 09:47
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
10月14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）
10月14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）
10月14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）
10月14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）
10月14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。新华社发（汪江波摄）