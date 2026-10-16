波兰华沙：“灯光花园”点亮夜色

2026-10-16 10:46
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
10月15日晚，位于华沙市中心一公园内的“灯光花园”正式亮相，设有植物、蝴蝶造型的灯光装置和可感应行人动作的互动投影。这一灯光景观将全年保留，投影内容随季节调整。新华社发（亚普·阿林摄）
10月15日晚，位于华沙市中心一公园内的“灯光花园”正式亮相，设有植物、蝴蝶造型的灯光装置和可感应行人动作的互动投影。这一灯光景观将全年保留，投影内容随季节调整。新华社发（亚普·阿林摄）
10月15日晚，位于华沙市中心一公园内的“灯光花园”正式亮相，设有植物、蝴蝶造型的灯光装置和可感应行人动作的互动投影。这一灯光景观将全年保留，投影内容随季节调整。新华社发（亚普·阿林摄）
10月15日晚，位于华沙市中心一公园内的“灯光花园”正式亮相，设有植物、蝴蝶造型的灯光装置和可感应行人动作的互动投影。这一灯光景观将全年保留，投影内容随季节调整。新华社发（亚普·阿林摄）
10月15日晚，位于华沙市中心一公园内的“灯光花园”正式亮相，设有植物、蝴蝶造型的灯光装置和可感应行人动作的互动投影。这一灯光景观将全年保留，投影内容随季节调整。新华社发（亚普·阿林摄）