2026-10-18 10:20
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
重阳佳节将至，各地举办丰富多彩的活动，弘扬敬老爱老的良好风尚。10月16日，河南省商丘市睢县举办以“逐梦老年美 共享康乐寿”为主题的文体展演活动，人们在活动中进行表演。新华社发（徐泽源摄）
10月16日，在石家庄文化广场，人们在2026年河北省“九九重阳”全民健身主题活动中进行表演。新华社发（梁子栋摄）
10月16日，浙江省台州市仙居县下各镇中心幼儿园党员志愿者走进当地敬老院，开展“关爱老人 情暖重阳”慰问活动。新华社发（王华斌摄）
10月16日，在河南省济源市玉泉街道王庄居委会举办的“情暖重阳 爱在王庄”活动中，小朋友为老人捶肩。新华社发（段二平摄）
10月16日，广西壮族自治区贺州市钟山县花山瑶族乡举办重阳节游园活动，老人们在活动中猜谜语。新华社发（廖祖平摄）
10月16日，在贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县文昌广场，女儿为母亲洗脚按摩，温情互动传递敬老心意。新华社发（王东摄）
10月15日，成都市双流区黄龙溪镇黄龙社区开展以“金秋重阳聚黄龙·候鸟邻里乐融融”为主题的重阳节敬老系列活动，一名孙悟空模仿者与居民互动。新华社发（李向雨摄）